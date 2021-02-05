ВНС станет итогом большого социального диалога в обществе - Потапова

5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Всебелорусское народное собрание станет итогом большого социального диалога в обществе. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказала член Постоянной комиссии по государственному строительству, местному самоуправлению и регламенту Палаты представителей Елена Потапова.

"Всебелорусское народное собрание станет итогом большого социального диалога, который проходит в нашем обществе. Многие из нас активно участвовали в работе диалоговых площадок, которые фактически затронули все сферы жизнедеятельности нашего государства. Поэтому, естественно, возникли вопросы, которые нуждаются в дальнейшем обсуждении. Многие из них аккумулированы, обработаны и, конечно, будут выноситься на ВНС", - рассказала Елена Потапова.

Парламентарий подчеркнула, что на Всебелорусском народном собрании в целом будет обсуждаться дальнейший путь развития общества по многим направлениям. "В первую очередь, развитие гражданского общества, во-вторых, развитие экономики. И один из глобальных вопросов в этой части - прав собственности, в том числе развития права собственности в отношении государственных предприятий. Вы знаете, что активно поднимается вопрос о разгосударствлении отдельных секторов экономики. В том числе возможности приватизации либо преобразования в акционерное общество многих ведущих производств промышленного комплекса страны, - отметила она. - Что касается нас, депутатов, то нам очень важно, к каким выводам и решениям придет наше белорусское общество в результате этого собрания. Естественно, все это должно будет отразиться на нашей законодательной деятельности. Я думаю, что нам предстоит много работы".

VI Всебелорусское народное собрание пройдет 11-12 февраля в Минске. На обсуждение участников будут вынесены основные положения программы социально-экономического развития Беларуси на 2021-2025 годы и направления общественно-политического развития страны. Общая численность участников и приглашенных составит 2,7 тыс. человек.-0-