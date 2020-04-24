Внутренний контроль, запрос документов - что изменится в законе об охране труда с этого года

24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Законодательство в области охраны труда корректируется на основе практики его применения таким образом, чтобы достичь баланса проверочной деятельности и либерализации экономики. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции, приуроченной ко Всемирному дню охраны труда (28 апреля), заместитель министра труда и социальной защиты Игорь Старовойтов, передает корреспондент БЕЛТА.

Меры по изменению законодательства - это те шаги, которые, по мнению Игоря Старовойтова, позволят восстановить баланс свободы бизнеса и государственного регулирования в области охраны труда. Как одно из важных достижений он отметил принятие в Беларуси отдельного закона по охране труда. "Он дал нам возможность распространять требования по безопасности не только на тех людей, которые работают по трудовым договорам, но и на работников по гражданско-правовым договорам", - пояснил замминистра.

По его словам, активная работа в 2019 году вылилась в то, что в декабре были подписаны изменения в закон об охране труда. Они вступят в силу 28 июня этого года. Игорь Старовойтов отметил ключевые моменты этих изменений, которые характеризуют новое видение госрегулирования данной сферы.

"Прежде всего, на уровне организаций затронули два важных вопроса. На фоне политики сокращения проверок необходимо защищать права граждан. Поэтому внесено изменение в закон: если надзорный орган по запросу гражданина обращается за информацией в организацию, она обязана эту информацию предоставить", - сказал Игорь Старовойтов. Это позволит ведомству, не выходя на проверку, затребовать документы у организации (и та не сможет проигнорировать такое требование), получить их и решить вопрос гражданина.

Также в законе четко обозначено, что охрана труда в организации не только находится в ведении соответствующей службы, но также является обязанностью руководителя организации и ответственных лиц в каждом структурном подразделении. Должен обеспечиваться внутренний контроль. Это, в частности, позволит исключать нахождение работников на месте в состоянии алкогольного опьянения, поскольку, к сожалению, предсменное освидетельствование должного эффекта не дало. "Мы думаем, эта компетенция руководителя усиливает его самостоятельность и дает рычаги по внутреннему контролю", - добавил замминистра труда и соцзащиты.-0-