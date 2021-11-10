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10 ноября 2021, 20:50

Внутренняя самооборона. Советы специалиста, как откорректировать иммунитет во время пандемии

Фото из архива
Фото из архива
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Как иммунитет себя ведет на разных стадиях COVID-19 и можно ли его "откорректировать", чтобы предотвратить цитокиновый шторм?

По 100 параметрам

"Наше учреждение в стране одно из ведущих, которое занимается изучением иммунитета пациентов с COVID-19 и переболевших людей", - уточняет заведующая лабораторией Института биофизики и клеточной инженерии кандидат биологических наук Наталья Антоневич.

Наталья Антоневич
Наталья Антоневич

COVID-19 - инфекция непредсказуемая. Ее течение зависит от индивидуальных особенностей, возраста и сопутствующих заболеваний. Но ученые выяснили, что по состоянию иммунитета и содержанию в крови ряда биологических маркеров можно прогнозировать тяжесть и особенности течения коронавируса. Для этого исследования пришлось промониторить около 100 параметров иммунной системы заболевших и переболевших COVID-19. Кровь пациентов ученым привозили из разных стационаров. Брали ее у тех, у кого с момента появления первых симптомов прошло не более 24-48 часов и 14 суток. В числе исследуемых были и пациенты, которые лечатся дома. Проект по анализу состояния иммунитета в динамике во время болезни стартовал в 2021-м, он рассчитан на три года.

Два "бойца"

Сейчас завершается проект по оценке динамики вирус-специфического иммунитета - того, который появляется после перенесенной инфекции. Ученые замеряют содержание антител у переболевшего, смотрят, как долго они сохраняются, исследуют наличие Т-клеток, активных к вирусным белкам. Именно эти клетки - важнейший компонент приобретенного иммунитета. Одни из них помогают В-клеткам вырабатывать антитела, другие (так называемые цитотоксические Т-клетки) атакуют зараженное вирусом, не дают ему распространяться.

Ученые установили: у половины перенесших заболевание формируется Т-клеточный иммунитет. То есть переболевшие могут быть защищены как антителами, так и Т-клетками. В ответ на повторное заражение они способны очень быстро активизироваться и снизить тяжесть повторного заболевания.

"Иммунитет развивается после всех форм заболевания: легкой, средней и тяжелой, - уточняет наш эксперт. - Статистических различий в показателях вирус-специфического Т-клеточного иммунитета мы не выявили. Тем не менее при этом иммунный ответ на инфекцию у всех индивидуален. У некоторых антитела и Т-клетки сохраняются больше года, у других быстро исчезают. Есть люди, которые перенесли в легкой форме COVID-19, но в их крови есть Т-клетки и антитела. У некоторых и после тяжелой болезни они не вырабатываются".

После перенесенного COVID-19 со временем иммунитет снижается - не у всех сохраняются антитела. Вовремя сделанная прививка восстановит, усилит противоковидный иммунитет. Вакцинироваться переболевшим можно и нужно. У тех, кто привился, тяжелая форма COVID-19 развивается гораздо реже.

Тамара МАРКИНА,

газета "7 Дней".-0-

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