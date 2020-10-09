Внутренняя стабильность и спокойствие являются гарантией сохранения независимости Беларуси - Рачков

9 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Внутренняя стабильность и спокойствие являются гарантией сохранения Беларуси как независимого государства, заявил председатель Постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности Сергей Рачков во время встречи со студенческим активом Минского государственного лингвистического университета, сообщает БЕЛТА.

Сенатор подробно рассказал о деятельности Совета Республики, принятых во время весенней сессии законопроектах, их ориентированности на улучшение качества жизни людей. Отдельной темой беседы стала общественно-политическая ситуация в стране после электоральной кампании, принимаемых мерах по ее стабилизации. Были обсуждены основные этапы сценария цветной революции, реализация которой была сорвана благодаря скоординированным действиям государственных институтов.

Фото Совета Республики

"Беларусь - миролюбивая страна. На нас оказывается беспрецедентное внешнее давление, создающее протестную турбулентность внутри страны. Внутренняя стабильность и спокойствие являются гарантией сохранения Беларуси как независимого государства. Наше будущее зависит только от нас самих", - подчеркнул Сергей Рачков.

Он детально рассказал о негативных последствиях цветной революции в Египте, где работал в этот период послом Беларуси. "Государственные перевороты всегда заканчиваются серьезными потерями для страны в экономическом и социальном развитии, погибают невинные люди, которыми безжалостно манипулируют, серьезно страдает международный авторитет государства. Страна отбрасывается на десятилетия назад. Требуются многие годы и серьезные ресурсы для восстановления потерянного", - констатировал сенатор.

Сергей Рачков обратил внимание студенческого актива на открытие диалоговых площадок по обсуждению конституционной реформы, молодежной политики, вопросов экономики и бизнеса, социальной политики, регионального развития, образования. "Власть постоянно ведет диалог с населением, используя различные каналы и форматы, в том числе личные приемы, прямые телефонные линии, встречи в трудовых коллективах, СМИ. Диалоговые площадки нацелены на активизацию общения с обществом с целью обсуждения путей развития страны на ближайшую перспективу, которые планируется рассмотреть на Всебелорусском народном собрании", - отметил он.

Сенатор ответил на вопросы студентов, касающиеся реакции иностранных государств и СМИ на происходящие события в Беларуси, влияния пандемии и мирового экономического кризиса на экономику Беларуси и перспективы ее развития, возможных методов сдерживания миграции белорусской молодежи на учебу за границу, состояния и перспектив развития отношений Беларуси и Китая. По просьбе студентов он также поделился советами личностного, профессионального и карьерного роста.-0-