"Во главу всего должен стать закон" - новый министр информации рассказал о первоочередных задачах

5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство информации Беларуси намерено уделить пристальное внимание соблюдению средствами массовой информации законодательства. Об этом новый глава ведомства Игорь Луцкий заявил в программе "Клуб редакторов" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

По словам Игоря Луцкого, в первую очередь беспокоят вопросы соблюдения СМИ законодательства, особенно на интернет-площадках. "Мы будем этим серьезно заниматься, - заявил он. - Также хотелось бы уделить больше внимания телевизионным средствам массовой информации. Вообще главная задача - это информационное поле Беларуси, особенно в период серьезных политических кампаний. Думаю, знаний и умений у нас хватает, а все СМИ Беларуси - и государственные, и негосударственные в том числе - готовы работать на конструктив и будут работать на конструктив".

Комментируя заявление министра, председатель Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт отметил, что вряд ли речь идет о борьбе со свободой слова в интернете, это касается совсем других вещей.

"Естественно. Все, кто знает меня, понимают, что я привык работать с головой, но не терплю, когда вокруг творится хаос, беспорядок, когда тебе в глаза говорят неправду. Извините, товарищи, это прежде всего непорядочно. А вообще во главу всего должен стать закон", - подчеркнул Игорь Луцкий.

Как сообщалось, Президент Беларуси Александр Лукашенко 4 июня назначил Игоря Луцкого министром информации. До этого времени он руководил телеканалом СТВ. "Пришлось дернуть обратно (до февраля 2018 года Игорь Луцкий работал в должности первого заместителя министра информации. - Прим. БЕЛТА). Знаю, что за это время СТВ стало другим, молодец. Ты научился эффективно работать в интернете. Думаю, что нам придется с твоей подачи прежде всего переформатировать работу Министерства информации. Мы не видим этого министерства. Хотелось бы, чтобы мы его увидели. И надо ему передать полномочия, функции и ответственность", - сказал глава государства.-0-