Во время акции ГАИ удвоилось число водителей, решивших пройти техосмотр

21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во время профилактической акции "Гостехосмотр", которую ГАИ провела с 7 по 17 августа, удвоилось число водителей, решивших пройти техосмотр. Об этом сегодня журналистам сообщил временно исполняющий обязанности по должности начальника УГАИ МВД Александр Цегельник, передает корреспондент БЕЛТА

По данным УП "Белтехосмотр", во время акции количество транспорта, который прибыл для инструментального контроля на станции диагностики, увеличилось на 50%. "Если ранее в среднем 3480 автомобилей по стране по всем станциям проходили техосмотр, то в период проведения мероприятий 5241 машина в среднем в сутки находилась на линии", - отметил Александр Цегельник. "Это означает, что риски и угрозы безопасности дорожного движения снизились", - подчеркнул он, добавив, что целый ряд неисправностей можно выявить только с помощью специального оборудования на станции.

Александр Цегельник проинформировал, что только в этом году около 100 человек привлекались к ответственности за отсутствие допуска к участию в дорожном движении 10 и более раз. Так, один из систематических нарушителей, житель Витебска, заплатил более Br1 тыс. штрафов.

За время акции выявлено свыше 14 тыс. транспортных средств без техосмотра: больше всего в Минской области (2981), Минске - (2243) и Витебской области (2079).

Александр Цегельник рассказал о перспективах внедрения фотофиксации отсутствия техосмотра. Технически вопрос решается, осталось дождаться принятия поправок в закон о дорожном движении, который создаст правовую основу для такой работы.

Также продолжается работа над совершенствованием процедуры уплаты дорожного сбора. Рассматриваются разные варианты, решение пока не принято. По словам представителя МВД, большинство госорганов поддерживает отвязку уплаты дорожного сбора от техосмотра, мнения разделились в отношении того, как уплачивать госпошлину.-0-