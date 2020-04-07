Во время Недели леса в Беларуси заложили 75 памятных аллей

7 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во время Недели леса в Беларуси высадили более 23 млн деревьев и заложили 75 памятных аллей, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства лесного хозяйства.
Новый лес был создан на площади почти 5,5 тыс. га, основными породами традиционно стали сосна, ель и береза. Волонтеры трудились на 2 332 объектах.
Во время недельной акции памятные аллеи в честь 75-летия Победы и героев войны появились в 75 различных уголках страны. На месте каждой была установлена памятная табличка.
Неделя леса проходила с 28 марта по 4 апреля. В республиканской добровольной акции приняли участие более 42 тыс. человек. Акцию поддержали представители органов государственного управления, общественных организаций и молодежь. Активное участие в акции приняли и трудовые коллективы.
В пресс-службе отметили, что в скором времени будут подведены итоги конкурса среди школ. В каждой области будут выбраны самая активная школа и самый активный класс, которые внесли наибольший вклад в озеленение страны.-0-