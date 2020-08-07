Во время пандемии всем было страшно, но никто не дал слабину - медсестра

7 августа, Минск /Екатерина Кришеник - БЕЛТА/. На младший медицинский персонал легла большая нагрузка по оказанию помощи больным с COVID-19, многим было страшно, но никто не отказался от работы. Таким мнением в беседе с журналистами поделилась медсестра отделения анестезиологии и реанимации Гомельской областной туберкулезной клинической больницы Людмила Аланпиева, которая сегодня участвовала во встрече Президента Беларуси с работниками системы здравоохранения и была удостоена государственной награды, передает корреспондент БЕЛТА.

"Не считаю, что эта награда - лично моя заслуга. Это заслуга всего отделения, всего коллектива", - подчеркнула Людмила Аланпиева.

Работу в период подъема заболеваемости медработник характеризует коротко: на износ. "Если честно, было очень тяжело, - призналась она . - На младший медперсонал ложилась большая нагрузка. Мы постоянно были с пациентами, которым требовался особый уход. Ведь при малейшей нагрузке возникала одышка. Нужно было и воды подать, помочь. Наши медсестры, санитарки по сути были вторыми руками пациента".

По ее словам, даже вне больницы забыть про работу удавалось с трудом, и все это время было похоже на полугодовой марафон. "Всем было одинаково страшно, но никто не дал слабину. Все шли и работали, - сказала Людмила Аланпиева. - Даже отношения в коллективе стали крепче - было уже не до выяснений по мелочам, все старались и работали".-0-