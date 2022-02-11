Во время учения "Союзная решимость" запланированы три пресс-тура с 12 по 19 февраля

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Для освещения учения "Союзная решимость - 2022" планируется три пресс-тура с 12 по 19 февраля. Об этом рассказала официальный представитель Министерства обороны Инна Горбачева на брифинге в Минобороны, посвященном работе средств массовой информации во время второго этапа проверки сил реагирования Союзного государства на территории Беларуси, сообщает БЕЛТА.

Второй этап проходит с 10 по 20 февраля и включает совместное оперативное учение вооруженных сил Беларуси и России "Союзная решимость - 2022". Военные ведомства Беларуси и России приняли положительное решение об участии представителей СМИ в информационном сопровождении учения.

На первом этапе проверки информационное сопровождение осуществлялось военными средствами массовой информации и пресс-офицерами управления информации Министерства обороны Беларуси и Департамента информации и массовых коммуникаций Министерства обороны России.

Для работы на учении аккредитованы более 150 журналистов, представляющих белорусские, российские и зарубежные СМИ. Впервые для работы на учении Министерство обороны Беларуси пригласило белорусских блогеров и лидеров общественного мнения.

"С 12 по 19 февраля Министерством обороны Беларуси запланировано три пресс-тура на участки практических действий войск", - отметила Инна Горбачева. Она уточнила, что 12 февраля полигон Гожский посетят белорусские и российские журналисты как представители от стран - участниц учения. Здесь запланировано ведение боя в районе засадных действий подразделениями боевого охранения с разведкой противника. "В дальнейшем будет осуществляться маневренная оборона при поддержке авиации и артиллерии, проведение контратаки общевойсковым резервом на участке вклинения противника. Затем выход из боя и отход на последующие рубежи маневренной обороны", - пояснила официальный представитель Минобороны.

15 февраля белорусские и российские журналисты посетят участок местности Полесский. Здесь планируется проведение боевого пуска тактическим ракетным комплексом "Точка". "Боевые пуски будут проведены в рамках ведения ракетными войсками систематических огневых действий. В ходе пуска будет нанесен групповой ракетный удар по двум объектам условного противника на удалении до 70 км", - отметила Инна Горбачева.

19 февраля полигон Обуз-Лесновский посетят зарубежные, белорусские и российские журналисты. "На полигоне запланировано ведение оборонительного боя на маневренном рубеже обороны с последующим выходом из боя на оперативный оборонительный рубеж, нанесением поражения противнику, проведением контратаки с высадкой тактического воздушного десанта в тылу противника, при поддержке авиации и артиллерии на всех этапах оборонительного боя", - рассказала официальный представитель Минобороны.

Она уточнила, что в программу и даты пресс-туров могут вноситься изменения.

Кроме того, пресс-релизы, информационные материалы, фото- и видеоинформация ежедневно будут размещаться на портале Министерства обороны и в Telegram-канале.-0-