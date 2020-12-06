6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во второй тур республиканского конкурса "Падарожжа па малой радзіме" прошли 37 проектов, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре экологии и краеведения.

"Более 200 работ поступило на рассмотрение жюри областных и минского городского этапов, 70 - на республиканский этап конкурса. Для участия во втором туре республиканское жюри отобрало 37 проектов", - рассказали в центре.

Второй, заключительный, тур состоится 9 декабря онлайн в форме стендовой защиты на Zoom-площадке Республиканского центра экологии и краеведения.

Конкурс проводился в учреждениях образования страны с февраля 2019 года по ноябрь 2020-го во время мероприятий республиканского гражданско-патриотического проекта "Собери Беларусь в своем сердце". Его цель - приобщение детей и молодежи к изучению истории, культуры и природного наследия малой родины.

При подготовке к конкурсу учащиеся анализировали материал об истории своих населенных пунктов, участвовали в походах и экскурсиях. Итогом стало создание стенда, на котором размещена информация об истории, культуре, экономике и природе малой родины, дополненная фотографиями и схематическим обозначением объектов.-0-