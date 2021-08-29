Во втором этапе конкурса "Безопасная среда" на АрМИ-2021 белорусские военные взяли бронзу

29 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская команда заняла третье место по итогам второго этапа "Огневая подготовка" конкурса "Безопасная среда" на АрМИ-2021 в Корле в Китае. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны.

Специалисты радиационной, химической и биологической защиты демонстрировали свои навыки в стрельбе из 5,8-мм китайского автомата Type-95-1 на одном из стрельбищ конкурса. Выполнение огневых задач усложнялась тем, что все манипуляции с оружием военнослужащие производили в костюме химзащиты и противогазе.-0-