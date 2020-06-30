Вода в реках Беларуси прогрелась до плюс 18-26 градусов

30 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Температура воды в реках Беларуси составляет 18-26 градусов выше нуля, в других водоемах - плюс 22-25, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

По состоянию на 30 июня, в реках бассейнов Западного Буга и Припяти растет уровень воды с интенсивностью 1-6 см за сутки. Спад с суточной интенсивностью 1-15 см наблюдается в Вилии, Днепре и Соже, а в Западной Двине, Немане и Березине отмечаются небольшие колебания уровней воды. Неблагоприятные условия для работы речного транспорта на Немане у Гродно, Днепре у Могилева и Соже у Кричева.

В ближайшие дни в реках страны будет колебаться уровень воды. На Березине у Бобруйска и Соже у Славгорода уровни воды достигнут отметок, при которых затруднена работа речного транспорта.-0-