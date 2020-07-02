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02 июля 2020, 12:28

Водитель добавил в черный список и грубо себя вел - на что жалуются в Транспортную инспекцию

Фото из архива
Фото из архива

2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. За январь - май Транспортная инспекция рассмотрела 196 обращений с претензиями по поводу услуг перевозки пассажиров в нерегулярном сообщении от граждан и юридических лиц из разных регионов Беларуси, сообщила корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь инспекции Ирина Яблонская.

"Лидер по жалобам - Минская область (более 80%)", - отметила Ирина Яблонская.

Речь идет о перевозках пассажиров в нерегулярном сообщении маршрутными такси, к которым можно отнести, к примеру, перевозку организованных групп к месту работы или учебы, а также туристические маршруты. В этом случае выполняется индивидуальный заказ: в договоре фрахтования указываются маршрут, время и список пассажиров.

"Необоснованный отказ в перевозке, хамское поведение водителя, занесение пассажира в черный список - это основные жалобы, которые фигурировали в обращениях. Граждане также сообщали о перевозках, которые осуществлялись в регулярном сообщении без заключения необходимого договора с оператором или без лицензии", - рассказала пресс-секретарь.

По ее словам, бывает, что водители препятствуют проверке, не предъявляют документы, блокируют вход в маршрутное такси. Подобный инцидент случился в феврале этого года, когда водитель, перевозя пассажиров по маршруту Минск - Барановичи, не предъявил специалисту филиала Транспортной инспекции по Минску и Минской области документы. Суд постановил привлечь его к административной ответственности по ст.23.2 КоАП. Штраф составил 15 базовых величин (1 БВ - Br27).

Транспортная инспекция проводит разбирательства по всем обращениям. Если выявляются нарушения законодательства о транспортной деятельности, то применяются предупредительные, профилактические или административные меры.-0-

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