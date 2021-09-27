Водителей предупреждают о сбоях в информсистемах литовских пунктов пропуска

27 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В литовских пунктах пропуска на границе с Беларусью произошел сбой в информсистемах. Прием и подача грузового транспорта ими затруднены, сообщили БЕЛТА в Гродненской региональной таможне.

По сообщениям сопредельной стороны, сегодня с 11.00 в информационных системах литовских контролирующих служб на границе произошли сбои.

"Прием и подача грузового транспорта в пунктах пропуска "Мядининкай" и "Шальчининкай" (с белорусской стороны "Каменный Лог" и "Бенякони") осуществляется в минимальном количестве, в пунктах пропуска "Лаворишкес" и "Райгардас" (с белорусской стороны "Котловка" и "Привалка") не осуществляется вообще", - сообщили в таможне.

Всех, кто планирует пересечение белорусско-литовской границы, просят учитывать эту информацию. О возобновлении литовской стороной работы в штатном режиме будет сообщено дополнительно.-0-