Водителей с 1 декабря будут штрафовать за летние шины на колесах

30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. С 1 декабря водителей будут штрафовать за летние шины на колесах, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Миноблисполкома.

28 ноября около 21.25 на 58-м км автодороги Р19 Толочин - Крупки водитель 1989 года рождения ехала на автомобиле "Фольксваген Венто". По предварительной версии, она неправильно выбрала скорость движения, не учла погодные условия, не справилась с управлением транспортного средства, допустила занос, после чего съехала в левый по ходу движения кювет. В результате ДТП водитель с полученными телесными повреждениями госпитализирована. Известно, что на автомобиле были установлены летние шины. По факту ДТП проводится проверка.

Госавтоинспекция Минской области напоминает о том, что в соответствии с ПДД с 1 декабря по 1 марта на всех транспортных средствах должны быть установлены зимние шины, рисунок протектора которых должен быть одинаковым и составлять не менее 4 мм. Ответственность за неиспользование на транспортном средстве зимних шин предусмотрена ч.5 ст.18.22 (нарушение иных правил дорожного движения) КоАП и влечет предупреждение или наложение штрафа в размере до 0,5 базовой величины (1 БВ - Br27). Если на транспортном средстве установлены зимние шины, но остаточная высота рисунка протектора составляет менее 4 мм, ответственность наступает по ч.3 ст.18.12 (управление транспортным средством, имеющим неисправности) КоАП и влечет предупреждение или наложение штрафа в размере до 1 БВ.

В случае совершения действий, ответственность за которые предусмотрена ч.3 ст.18.12 КоАП, повторно в течение одного года после наложения административного взыскания за такие нарушения, они будут квалифицироваться по ч.9 ст.18.12 КоАП и повлекут наложение штрафа в размере от 2 до 5 БВ.-0-