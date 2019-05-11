Водители автобусов в Минске 13-22 мая попадут под пристальное внимание ГАИ

11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комплекс профилактических мероприятий под условным названием "Автобус" проведет ГАИ в Минске 13-22 мая, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Сотрудники столичной ГАИ наряду с гласным контролем проведут рейдовые мероприятия, сочетая негласный и смешанный контроль, в том числе с использованием видеорегистраторов и других средств фото- и видеофиксации. Будет организован контроль за техническим состоянием и правомерностью переоборудования транспортных средств, выполняющих перевозки пассажиров. В случае выявления нарушений законодательства будут применены меры административного воздействия к руководителям и должностным лицам.

За 4 месяца 2019 года на территории Минска по вине водителей автобусов совершено 8 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 9 человек получили травмы различной степени тяжести.

Госавтоинспекция рекомендует пассажирам маршрутных транспортных средств сообщать о фактах несоблюдения правил дорожного движения и правил перевозки людей в территориальные подразделения ГАИ. Для этого следует записать регистрационный знак машины, а также время и место нарушения.-0-