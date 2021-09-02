Военная кафедра открылась в БГТУ

2 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Белорусском государственном технологическом университете открылась военная кафедра, сообщили БЕЛТА в Министерстве обороны.

"В вузе будет организована подготовка младших командиров, а также офицеров запаса по двум военно-учетным специальностям: "боевое применение мотострелковых подразделений, воинских частей и соединений на боевых машинах", "организация общевойскового тылового обеспечения". В этом году обучаться на кафедре начнут студенты 2-го курса. Со следующего года возможность пройти подготовку появится и у первокурсников. Планируется, что ежегодно кафедра сможет готовить более 200 человек. Критерии для поступления - справка о годности по здоровью и средний балл за зимнюю экзаменационную сессию. Срок обучения на кафедре - 2 года", - рассказали в ведомстве.

В церемонии открытия принял участие заместитель министра обороны генерал-майор Андрей Жук.

После успешного завершения обучения студенты обязательно отправляются на месяц на итоговую практику в воинскую часть, там же сдают выпускной экзамен и принимают военную присягу. А после получения диплома о высшем образовании на базовом факультете студентам присваивается звание "лейтенант запаса". Обучение будет в новых специализированных аудиториях, а также на базе действующих воинских частей.-0-