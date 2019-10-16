Военно-экономическая конференция ОДКБ пройдет в Москве 23 октября

16 октября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Первая международная военно-экономическая конференция Организации Договора о коллективной безопасности: "Военно-экономическое сотрудничество государств - членов ОДКБ: тенденции развития, проблемы и перспективы" состоится в Москве 23 октября, сообщил БЕЛТА пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.
"Участники конференции рассмотрят наиболее актуальные вопросы развития военно-экономического сотрудничества в формате ОДКБ, обменяются опытом формирования взаимовыгодных кооперационных связей между предприятиями и организациями военно-промышленного комплекса, а также обсудят основные направления дальнейшего совершенствования научно-технической и производственной кооперации оборонных предприятий государств - членов организации", - отметил пресс-секретарь.
В мероприятии планируется участие заместителей глав правительств государств - членов ОДКБ, в ведении которых находятся вопросы военно-экономического сотрудничества, и.о. генерального секретаря ОДКБ Валерия Семерикова, полномочных представителей государств - членов ОДКБ, представителей Парламентской ассамблеи ОДКБ, руководителей и членов национальных частей Межгосударственной комиссии по военно-экономическому сотрудничеству ОДКБ, руководителей и специалистов ведущих научно-производственных объединений, предприятий и организаций.-0-