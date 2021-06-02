Военно-медицинский институт откроется 7 июня в БГМУ

2 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Белорусском государственном медицинском университете (БГМУ) с 7 июня начнет функционировать военно-медицинский институт, что произойдет впервые за почти столетнюю историю существования ведущего медицинского учреждения высшего образования страны и отечественной системы военно-медицинского образования, сообщили БЕЛТА в БГМУ.

Военно-медицинский институт создан на базе военно-медицинского факультета в БГМУ. Здесь будет проходить подготовка кадровых офицеров медицинской службы для Вооруженных Сил Беларуси и других воинских формирований по специальности "лечебное дело", специализации "военно-медицинское дело", студентов Белгосмедуниверситета по программе офицеров медицинской службы запаса.

В институте также будет налажена переподготовка и повышение квалификации врачебного состава вооруженных сил, а также подготовка, специализация и повышение квалификации специалистов медицинского профиля для заинтересованных ведомств. Кроме того, здесь сможет повышать квалификацию профессорско-преподавательский состав медицинских вузов по военно-медицинской тематике и т.д.-0-