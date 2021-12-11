Военно-патриотический клуб "Доблесть" открылся в Минском районе

11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня на базе воинской части 3310 внутренних войск Министерства внутренних дел (в/г Околица) состоялось торжественное открытие первого Минского областного военно-патриотического клуба "Доблесть". Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве образования.
В состав военно-патриотического клуба "Доблесть" на первом этапе уже вошли 40 учащихся учреждений образования Минского района. На втором этапе членами клуба станут еще 40 учащихся учреждений образования Логойского и Смолевичского районов.
В мероприятии приняли участие учащиеся учреждений образования Минского, Логойского и Смолевичского районов и их родители.
"Задача образования не просто дать знания, а вместе с родителями, со всеми социальными институтами общества сформировать у учащихся устойчивое мировоззрение, любовь к Родине, патриотизм, воспитать всесторонне развитую личность. Уверен, занятия, которые будут проходить в клубе, будут способствовать вашему дальнейшему развитию как граждан нашей страны, патриотов и профессионалов", - отметил во время открытия министр образования Игорь Карпенко. -0-