Военно-политический аналитик: угроза у южных границ Беларуси действительно есть

13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Угроза у южных границ Беларуси действительно есть, заявил в эфире ОНТ военно-политический аналитик Александр Тиханский, сообщает БЕЛТА.

"Мы впервые идем прикрывать южную границу Беларуси, раньше мы не видели там военной угрозы. На сегодняшний день я могу сказать, что только у южных границ Беларуси, то есть, с севера Украины, создан целый ударный корпус. Это более 10 тыс. национальных гвардейцев, батальоны курсантских училищ, это 61-я егерская бригада, вертолеты, вспомогательные службы и так далее. В данном случае мы можем говорить о том, что в самом деле такая угроза есть", - сказал Александр Тиханский.

На втором этапе проверки сил реагирования, с 10 по 20 февраля, проходит совместное учение "Союзная решимость - 2022". Подразделения и воинские части Вооруженных Сил Беларуси и Восточного военного округа Вооруженных Сил России отработают задачи по пресечению и отражению внешней агрессии в ходе оборонительной операции, а также по противодействию терроризму и защите интересов Союзного государства.

Практические действия войск проходят на полигонах Брестский, Домановский, Гожский, Обуз-Лесновский и Осиповичский. Планируется задействовать аэродромы Барановичи, Лунинец, Лида и Мачулищи. Численность военнослужащих и количество техники, применяемой на учениях, попадающие под действие Венского документа 2011 года, не превышают определенные им параметры, которые подлежат уведомлению.

По информации Министерства обороны, для работы на учении аккредитовано более 150 журналистов, представляющих белорусские, российские и зарубежные средства массовой информации. Впервые для работы на учении приглашены белорусские блогеры и лидеры общественного мнения.-0-