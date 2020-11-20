Военное информагентство начало вещание интернет-радио "Компас FM"

20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Военное информагентство "Ваяр" начало вещание интернет-радио "Компас FM", сообщили БЕЛТА в Министерстве обороны.

В основе творческой концепции интернет-радио - передачи музыкального, информационного и развлекательного характера.

Радио ориентировано преимущественно на мужчин и женщин в возрасте 35-55 лет, для которых важны такие ценности, как патриотизм, семья, друзья и близкие, стабильное и уверенное будущее суверенной Беларуси.

В 2021 году "Компас FM" планирует начать вещание в FM-диапазоне.-0-