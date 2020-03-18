18 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Военнослужащие 120-й зенитной ракетной бригады вместе с призванными из запаса совершили марш для последующего выполнения учебно-боевых задач, сообщили БЕЛТА в Минобороны Беларуси.

"Военнослужащие 120-й зенитной ракетной бригады совершили стокилометровый марш в назначенный район для проведения боевого слаживания в составе подразделений и выполнения учебно-боевых задач. В едином строю мероприятия комплексной проверки выполняют специалисты, призванные из запаса. Это водители, начальники расчетов, операторы самоходных огневых установок, офицеры управления дивизиона, большая часть из них проходила службу в 120-й бригаде", - рассказали в Минобороны.

Как сообщалось, 9 марта в Вооруженных Силах начался второй этап комплексной проверки войск. Во время нее из запаса должны быть призваны более тысячи человек.

"В проверке будут задействованы около 6 тыс. военнослужащих и более 200 единиц техники. Основное внимание будет уделено вопросам организации взаимодействия, управления и всестороннего обеспечения войск", - информировали в оборонном ведомстве 9 марта.

Завершится проверка проведением комплексного тактического учения, где будет дана оценка способности войск выполнить поставленные задачи.-0-