Военнослужащие из Борисова поздравили ветерана ВОВ с предстоящим праздником

4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В преддверии Дня Победы военнослужащие из Борисова поздравили ветерана Великой Отечественной войны Петра Корнеева с предстоящим праздником. Об этом БЕЛТА сообщили в Минобороны.

Поблагодарить Петра Васильевича за мирное небо над головой пришли военнослужащие 10-го отдельного батальона радиоэлектронной борьбы Северо-западного оперативного командования, представители местной власти, а также учащиеся военно-патриотического класса средней школы № 16 Борисова.

"Вы - гордость страны, герой с большой буквы, пример для подражания. Здоровья, долгих вам лет и мирного неба", - сказал заместитель командующего войсками Северо-западного оперативного командования полковник Валерий Янушкевич.-0-