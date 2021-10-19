Военнослужащие СОБР прошли в Казахстане спецкурс по горной подготовке

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Вторник, 19 октября 2021
Минск Ясно +3°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
19:31 Госавтоинспекция Брестской области усилит контроль на трассе М10 Регионы
19:18 Белорусский Красный Крест ищет волонтеров для работы на инфолинии 201/122 Общество
19:10 Сотрудники БГУ и Белорусского государственного медуниверситета удостоены государственных наград Президент
19:00 БГУ представит более 20 научно-технических разработок на выставке в Казахстане Общество
18:42 Рачков принял участие в заседании Постоянной комиссии ПА ОДКБ Общество
18:40 Подросток ограбил продавца вейпа в Минске Происшествия
18:34 ЕЭК обнулила ввозную пошлину на марганцевые руды и концентраты Экономика
18:32 ФОТОФАКТ: Студенты БГУ пронесли Пламя знаний через все значимые исторические места университета Регионы
18:31 Благодарность Президента объявлена работникам больницы скорой помощи Минска Президент
18:24 ЕЭК установила тарифные квоты на ввоз сербских сыров, настоек и сигарет Экономика
18:22 Минский филиал "Белтаможсервиса" 20 октября проведет день открытых дверей Регионы
18:14 Ботанический сад подарит минчанам на уикенд музыкальную сказку и джазовый концерт Афиша
18:10 В Докшицком районе на болоте нашли тело мужчины Происшествия
18:04 Военнослужащие СОБР прошли в Казахстане спецкурс по горной подготовке Общество
18:01 "Гомсельмаш" проводит испытания зерноуборочного комбайна с новой жаткой Регионы
17:57 В Эстонии в общественные места будут пускать только с COVID-сертификатом В мире
17:54 В Минске на пересечении ул.Калиновского с ул.Кедышко из-за ДТП затруднено движение во всех направлениях Происшествия
17:54 ФОТОФАКТ: Города мира. Москва В мире
17:45 В Витебской области за 9 месяцев произвели сельхозпродукции почти на Br2,1 млрд Регионы
17:43 График движения поездов из-за ремонта ж/д мостов изменится на нескольких участках Общество
17:37 За клевету на Президента могилевчанку приговорили к трем годам лишения свободы Происшествия
17:35 "АМКОДОР" планирует к концу года увеличить объем производства в 1,8 раза Экономика
17:32 Акция "Дети и безопасность" пройдет на БЖД 21-31 октября Общество
17:29 Из ревности жительница Минского района проткнула вилами односельчанку, а затем подожгла себя и дом Происшествия
17:26 Беларусь и Россия обменяются опытом деятельности по обращению с отходами Экономика
17:25 "Белтаможсервис" признан нацгарантом обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин Экономика
17:25 Разработчики приложения "Путешествую без COVID-19" ведут переговоры об использовании его в третьих странах Общество
17:08 Собянин объявил о новых ограничениях из-за COVID-19 в Москве В мире
17:06 Стома: белорусские медики работают по актуальным протоколам лечения больных COVID-19 Общество
17:04 Витебчанин убеждал знакомых брать кредиты: 68 потерпевших, ущерб Br1,8 млн Происшествия
Все новости
Все новости
Общество
19 октября 2021, 18:04

Военнослужащие СОБР прошли в Казахстане спецкурс по горной подготовке

Фото МВД
Фото МВД

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Группа военнослужащих специального отряда быстрого реагирования (СОБР) вернулась из командировки в Казахстан. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД.

В течение двух недель бойцы проходили специальный курс по горной подготовке. Его инициатором выступило главное управление командующего внутренними войсками Беларуси с целью обмена опытом по вопросам служебно-боевой деятельности, двустороннего сотрудничества, а также в рамках взаимодействия в составе КСОР ОДКБ.

Сбор проходил в центре боевой и методологической подготовки подразделений Национальной гвардии МВД Казахстана в Алматинской области (войсковая часть 5571) и на базе войсковой части 6506, расположенной в Шымкенте. Занятия под руководством инструкторов специального подразделения Национальной гвардии Казахстана "Беркут" были организованы на 6 учебных точках, на которых группы занимались в течение целого дня. В основном занятия проходили по огневой, тактической и высотной подготовкам.

"Собровцы отработали стрельбу из стрелкового оружия на дальних дистанциях в горных участках местности на высоте 1000 -1500 м над уровнем моря. На практике выполнили огневые задачи по ведению боя в ущелье, поочередно находясь либо на высоте, либо на его дне. На занятиях по тактической подготовке спецназовцы совершенствовали уже имеющиеся знания и навыки выполнения задач в составе групп. Один из учебных вопросов, который выносился на изучение и отработку, был порядок действий групп специального назначения в условиях горной местности на марше в головном дозоре, в составе основных сил и в походном охранении. На каждом таком занятии бойцы совершали марши по 15-20 км и поднимались на высоту до 2 тыс.м.", - рассказали в МВД.

На занятиях с боевой стрельбой собровцы совершенствовали навыки работы в тройках и выполняли задачу по досмотру и "зачистке" каньона протяженностью до 1 тыс.м. Здесь же оттачивались навыки по обнаружению и преодолению минно-взрывных заграждений, которые были установлены с учетом особенностей местного грунта и ландшафта. Высотная подготовка включала в себя восхождения и экстренные спуски по практически отвесной стене, наведение переправ через ущелье и горную реку, эвакуацию раненых.

"Специфическим аспектом, отличным от привычной равнинной местности, здесь выступали горный ландшафт, перепады высот и особенный сухой климат. Данный практический курс, безусловно, дал нам хороший опыт и расширение кругозора. Пройти 15 км у нас и в горах - это разные вещи. Даже чистка оружия проводится совсем по другим правилам. Альпинистское снаряжение, качественные трекинговая обувь и дышащая одежда, специальные оптические и измерительные приборы просто необходимы для работы в такой местности", - поделился впечатлениями один из бойцов отряда.

СОБР входит в состав формирования сил специального назначения КСОР ОДКБ. Соответствующее соглашение Беларусь ратифицировала в мае 2010 года. КСОР предназначены для оперативного реагирования на вызовы и угрозы безопасности государств-членов (Беларусь, Россия, Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, Узбекистан и Армения). В числе их основных задач участие в предотвращении и отражении вооруженного нападения, в том числе агрессии, локализации вооруженных конфликтов, мероприятиях по борьбе с международным терроризмом, наркотрафиком, незаконным оборотом оружия и боеприпасов, другими видами транснациональной организованной преступности.

Предполагается также их участие в мероприятиях по защите населения от опасностей, возникающих при ведении военных действий, ликвидации ЧС, оказании чрезвычайной гуманитарной помощи, усиление с их помощью войск прикрытия госграниц и охраны государственных и военных объектов.-0-

Фото МВД

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Беларусь Казахстан учения
Новости рубрики Общество
Фото из архива Белорусский Красный Крест ищет волонтеров для работы на инфолинии 201/122
Фото из архива БГУ представит более 20 научно-технических разработок на выставке в Казахстане
Сергей Рачков. Фото Совета Республики Рачков принял участие в заседании Постоянной комиссии ПА ОДКБ
Фото из архива График движения поездов из-за ремонта ж/д мостов изменится на нескольких участках
Фото из архива Акция "Дети и безопасность" пройдет на БЖД 21-31 октября
Фото из архива Разработчики приложения "Путешествую без COVID-19" ведут переговоры об использовании его в третьих странах
Главное
О задаче врачей, масках, вакцинации, аппаратах ИВЛ и лекарствах. Что поручил Лукашенко чиновникам на совещании по коронавирусу
Лукашенко: несмотря на мое негативное и жесткое отношение к напряжению людей, вакцинироваться нужно
Из резервного фонда Президента выделят дополнительные средства на борьбу с COVID-19
Инвестируй и не прогадаешь! Время для вложений! Подорожает ли жилая недвижимость? Мнения экспертов
Топ-новости
Лукашенко о коронафейках: интернет стал политическим полем драки
Лукашенко потребовал не отменять оказание плановой медпомощи
"Каждый должен распоряжаться своей судьбой". Лукашенко высказался на тему противоэпидемических мер и лечения от COVID-19
Рачков принял участие в заседании Постоянной комиссии ПА ОДКБ
Мороз санкциям помеха: война Литвы и Польши с БелАЭС закончилась покупкой опилок у Минска
Хоменко: Минюсту необходимо более оперативно решать вопросы правового регулирования
Иран заинтересован в возобновлении авиасообщения с Беларусью
ГПК: на линии литовско-белорусской границы обнаружена очередная группа беженцев
"АМКОДОР" презентовал новинки лесозаготовительной техники
Дожди и порывистый ветер ожидаются в Беларуси 20 октября
Акция "Дети и безопасность" пройдет на БЖД 21-31 октября
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1913 пациентов с COVID-19, выписаны 1534
Студенческий интернет-ресурс БГУ признан лучшим молодежным СМИ ЕАЭС
Петровский: профилактика призывов к санкциям при помощи уголовной ответственности будет действовать
Более 200 сообщений о зарплате в конвертах поступило на онлайн-панель КГК с мая по сентябрь
Реклама
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
погода погода
курсы курсы
тв программа тв программа
Темы Все темы
Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Специальный репортаж Проект "Сделано на Минщине. Опыт лучших" Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Лучшие фото БЕЛТА Год народного единства
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.