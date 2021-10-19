Военнослужащие СОБР прошли в Казахстане спецкурс по горной подготовке

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Группа военнослужащих специального отряда быстрого реагирования (СОБР) вернулась из командировки в Казахстан. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД.

В течение двух недель бойцы проходили специальный курс по горной подготовке. Его инициатором выступило главное управление командующего внутренними войсками Беларуси с целью обмена опытом по вопросам служебно-боевой деятельности, двустороннего сотрудничества, а также в рамках взаимодействия в составе КСОР ОДКБ.

Сбор проходил в центре боевой и методологической подготовки подразделений Национальной гвардии МВД Казахстана в Алматинской области (войсковая часть 5571) и на базе войсковой части 6506, расположенной в Шымкенте. Занятия под руководством инструкторов специального подразделения Национальной гвардии Казахстана "Беркут" были организованы на 6 учебных точках, на которых группы занимались в течение целого дня. В основном занятия проходили по огневой, тактической и высотной подготовкам.

"Собровцы отработали стрельбу из стрелкового оружия на дальних дистанциях в горных участках местности на высоте 1000 -1500 м над уровнем моря. На практике выполнили огневые задачи по ведению боя в ущелье, поочередно находясь либо на высоте, либо на его дне. На занятиях по тактической подготовке спецназовцы совершенствовали уже имеющиеся знания и навыки выполнения задач в составе групп. Один из учебных вопросов, который выносился на изучение и отработку, был порядок действий групп специального назначения в условиях горной местности на марше в головном дозоре, в составе основных сил и в походном охранении. На каждом таком занятии бойцы совершали марши по 15-20 км и поднимались на высоту до 2 тыс.м.", - рассказали в МВД.

На занятиях с боевой стрельбой собровцы совершенствовали навыки работы в тройках и выполняли задачу по досмотру и "зачистке" каньона протяженностью до 1 тыс.м. Здесь же оттачивались навыки по обнаружению и преодолению минно-взрывных заграждений, которые были установлены с учетом особенностей местного грунта и ландшафта. Высотная подготовка включала в себя восхождения и экстренные спуски по практически отвесной стене, наведение переправ через ущелье и горную реку, эвакуацию раненых.

"Специфическим аспектом, отличным от привычной равнинной местности, здесь выступали горный ландшафт, перепады высот и особенный сухой климат. Данный практический курс, безусловно, дал нам хороший опыт и расширение кругозора. Пройти 15 км у нас и в горах - это разные вещи. Даже чистка оружия проводится совсем по другим правилам. Альпинистское снаряжение, качественные трекинговая обувь и дышащая одежда, специальные оптические и измерительные приборы просто необходимы для работы в такой местности", - поделился впечатлениями один из бойцов отряда.

СОБР входит в состав формирования сил специального назначения КСОР ОДКБ. Соответствующее соглашение Беларусь ратифицировала в мае 2010 года. КСОР предназначены для оперативного реагирования на вызовы и угрозы безопасности государств-членов (Беларусь, Россия, Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, Узбекистан и Армения). В числе их основных задач участие в предотвращении и отражении вооруженного нападения, в том числе агрессии, локализации вооруженных конфликтов, мероприятиях по борьбе с международным терроризмом, наркотрафиком, незаконным оборотом оружия и боеприпасов, другими видами транснациональной организованной преступности.

Предполагается также их участие в мероприятиях по защите населения от опасностей, возникающих при ведении военных действий, ликвидации ЧС, оказании чрезвычайной гуманитарной помощи, усиление с их помощью войск прикрытия госграниц и охраны государственных и военных объектов.-0-

Фото МВД