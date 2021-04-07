Военнослужащие запаса отработали батальонное учение с боевой стрельбой

7 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На полигоне 51-й гвардейской артиллерийской бригады прошло батальонное тактическое учение с боевой стрельбой с участием военнослужащих запаса. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны.

Основной акцент в ходе учения был сделан на совершенствовании навыков запасников в применении всего стрелкового оружия, вооружения боевых машин пехоты, танков, а также новых способов ведения боевых действий, тактической маскировки и применения средств разведки и связи в бою.

"Буквально месяц назад многие из вас не были знакомы и не предполагали, что придется вернуться в армейский строй и восстановить свои навыки в вопросах защиты нашей Родины. Сегодня я наблюдал за вашими действиями, испытывая чувство гордости. Дома у многих из вас остались семьи, проблемы, но вы вышли из зоны комфорта, - наблюдая за действиями запасников отметил министр обороны генерал-лейтенант Виктор Хренин. - Каждый стоящий в этом строю проявил свое мужское начало. Мы, мужики, должны и обязаны уметь защищать свою Родину. Глядя на ваши действия, я видел действительно слаженный батальон. Это дорогого стоит".-0-