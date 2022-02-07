Военные 6-й гвардейской мехбригады участвуют в проверке сил реагирования СГ на Гожском полигоне

7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Военнослужащие подразделений технического обеспечения 6-й отдельной гвардейской механизированной бригады выполняют задачи на Гожском полигоне в рамках проверки сил реагирования Союзного государства на территории Беларуси. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны.

Специалисты подразделений технического обеспечения осуществляют ремонт вооружения, военной и специальной техники в полевых условиях, в ходе практических работ углубляют свои умения и навыки, полученные в пункте постоянной дислокации. В полевых условиях развернута аккумуляторная зарядная станция, проводится обслуживание аккумуляторных батарей.

Военнослужащие подразделений технического обеспечения контролируют работу новых образцов вооружения и техники, которые недавно поступили в войска: бронетранспортеров БТР-82А и БТР-80К, бронированных медицинских машин БММ-80, комбинированных радиостанций Р-186Д "Дракон" и комплексных аппаратных связи П-240 "Кайман-КАС", командирских машин управления огнем артиллерии 1В12-1АБ "Центурион", модернизированных самоходно-артиллерийских установок 2С3 "Акация".

На 230-м общевойсковом полигоне в рамках проверки сил реагирования Союзного государства задачи выполняет комплексная аппаратная связи "Кайман-КАС". Экипаж организует IP-телефонию, закрытую видео-конференц-связь, а также обеспечивает открытой и закрытой телефонной связью начальника штаба, командира батальона через сеть 3G или спутниковую систему.-0-