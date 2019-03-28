Военные Беларуси и Франции согласовали мероприятия двустороннего сотрудничества на 2020 год

28 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Представители вооруженных сил Беларуси и Франции провели 28 марта в Минске рабочую встречу, на которой согласовали мероприятия двустороннего сотрудничества на 2020 год. Об этом БЕЛТА сообщили в белорусском оборонном ведомстве.

На встрече рассмотрены вопросы контроля над вооружениями. "Обсуждены вопросы реализации международных договоров в области контроля над вооружениями в 2019 году и согласованы мероприятия двустороннего сотрудничества на 2020 год", - проинформировали в Минобороны.

В соответствии с положениями Венского документа 2011 года и Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) Беларусь посетила инспекционная группа Франции. "Проведены посещение по оценке Северо-Западного оперативного командования Сухопутных войск в рамках Венского документа 2011 года, а также инспекция 19-й отдельной механизированной бригады, являющейся объектом контроля согласно положениям ДОВСЕ", - отметили в министерстве. Инспекционная группа оценила информацию, которую Беларусь согласно Венскому документу 2011 года представила странам ОБСЕ в отношении личного состава, основных систем вооружения и военной техники командования. Целью инспекции по ДОВСЕ была проверка того, что наличие в 19-й бригаде ограничиваемых Договором вооружений и военной техники соответствует уведомленному количеству. В инспекционных мероприятиях, помимо семи французских военных инспекторов, приняли участие по одному военному инспектору из Германии и Польши.

Кроме того, в Минобороны отметили, что в соответствии с положениями Договора по открытому небу совместная наблюдательная миссия Словакии и Польши провела на украинском самолете наблюдения Ан-30Б полет над территориями Беларуси и России. Целью полета являлся контроль военной деятельности на территориях наблюдаемых государств.-0-