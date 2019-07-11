Военные Беларуси и Германии наметили перспективы сотрудничества по миротворческой подготовке

11 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Военные Беларуси и Германии наметили перспективы двустороннего сотрудничества в области лингвистической и миротворческой подготовки. Об этом БЕЛТА сообщили в Минобороны Беларуси.
В Нью-Йорке проходит конференция ООН по вопросам миротворчества для начальников генеральных штабов. Во время нее 10 июля состоялся ряд двусторонних встреч начальника Генштаба Вооруженных Сил - первого замминистра обороны Олега Белоконева с главами военных делегаций Великобритании, Германии и Сербии.
"На встрече с генеральным инспектором бундесвера Эберхардом Цорном намечены перспективы двустороннего сотрудничества в области лингвистической и миротворческой подготовки. Немецкой стороной подчеркнута транспарентность и приверженность международным обязательствам, которые Беларусь демонстрирует в вопросах контроля над вооружениями, - проинформировали в Минобороны. - Во время встречи с Ником Картером, начальником штаба обороны Великобритании, стороны обсудили направления дальнейшего развития двустороннего взаимодействия в области миротворчества, контроля над вооружениями и языковой подготовки".
На встрече с начальником Генштаба вооруженных сил Сербии Миланом Мойсиловичем главы белорусской и сербской делегаций подтвердили обоюдную заинтересованность в углублении двустороннего военного сотрудничества. Отдельной темой стало участие белорусской и сербской команд в конкурсах, которые будут проводиться на территории Беларуси и России во время Армейских международных игр - 2019.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.2928 BYN
|2.29 BYN
|2.295 BYN
|USD
|2.034 BYN
|2.032 BYN
|2.035 BYN
|RUB
|3.2294 BYN
|3.223 BYN
|3.23 BYN