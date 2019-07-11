Военные Беларуси и Германии наметили перспективы сотрудничества по миротворческой подготовке

11 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Военные Беларуси и Германии наметили перспективы двустороннего сотрудничества в области лингвистической и миротворческой подготовки. Об этом БЕЛТА сообщили в Минобороны Беларуси.

В Нью-Йорке проходит конференция ООН по вопросам миротворчества для начальников генеральных штабов. Во время нее 10 июля состоялся ряд двусторонних встреч начальника Генштаба Вооруженных Сил - первого замминистра обороны Олега Белоконева с главами военных делегаций Великобритании, Германии и Сербии.

"На встрече с генеральным инспектором бундесвера Эберхардом Цорном намечены перспективы двустороннего сотрудничества в области лингвистической и миротворческой подготовки. Немецкой стороной подчеркнута транспарентность и приверженность международным обязательствам, которые Беларусь демонстрирует в вопросах контроля над вооружениями, - проинформировали в Минобороны. - Во время встречи с Ником Картером, начальником штаба обороны Великобритании, стороны обсудили направления дальнейшего развития двустороннего взаимодействия в области миротворчества, контроля над вооружениями и языковой подготовки".

На встрече с начальником Генштаба вооруженных сил Сербии Миланом Мойсиловичем главы белорусской и сербской делегаций подтвердили обоюдную заинтересованность в углублении двустороннего военного сотрудничества. Отдельной темой стало участие белорусской и сербской команд в конкурсах, которые будут проводиться на территории Беларуси и России во время Армейских международных игр - 2019.-0-