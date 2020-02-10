Военные Беларуси и Литвы обсудят сотрудничество в области контроля над вооружениями

10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рабочая встреча представителей вооруженных сил Беларуси и Литвы по вопросам выполнения договоренности между странами о дополнительных мерах доверия и безопасности пройдет 11-12 февраля в Вильнюсе. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны.

"Стороны проведут оценку выполнения положений договоренности в 2019 году, рассмотрят предложения, направленные на повышение эффективности принимаемых дополнительных мер доверия и безопасности, а также согласуют вопросы двухстороннего сотрудничества в области контроля над вооружениями в 2020 году", - рассказали в ведомстве. -0-