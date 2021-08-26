Военные Беларуси и России на учении отработали восстановление ж/д путей после воздушного нападения

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26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В ходе совместного специального учения с силами и средствами технического и тылового обеспечения Вооруженных Сил Беларуси и России военнослужащие отработали восстановление объектов транспортной инфраструктуры после воздушного нападения противника. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны.
Тренировка проходила в учебном центре 30-й отдельной железнодорожной бригады "Лесище".
"По легенде, после ударов условного неприятеля были разрушены мосты и железнодорожные пути, которые требовалось восстановить. Военнослужащие транспортных войск действовали совместно со специалистами Белорусской железной дороги", - рассказали в Минобороны.
За ходом учения наблюдал начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси генерал-майор Виктор Гулевич.-0-
Тренировка проходила в учебном центре 30-й отдельной железнодорожной бригады "Лесище".
"По легенде, после ударов условного неприятеля были разрушены мосты и железнодорожные пути, которые требовалось восстановить. Военнослужащие транспортных войск действовали совместно со специалистами Белорусской железной дороги", - рассказали в Минобороны.
За ходом учения наблюдал начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси генерал-майор Виктор Гулевич.-0-