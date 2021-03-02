Военные Беларуси и России подписали пятилетнюю программу стратегического партнерства

2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оборонные ведомства Беларуси и России подписали пятилетнюю программу стратегического партнерства. Об этом сообщил сегодня журналистам начальник Департамента международного военного сотрудничества - помощник министра обороны по вопросам международного военного сотрудничества Олег Воинов после совещания у главы государства, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы впервые подписали программу стратегического партнерства между министерствами обороны Беларуси и России на 5 лет. Эта программа позволит четко выстраивать перспективу и развивать наше сотрудничество с Российской Федерацией", - рассказал Олег Воинов.

Он подчеркнул, что Россия - стратегический союзник для Беларуси, это касается и военной области.-0-