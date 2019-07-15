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Военные Беларуси и России проводят рекогносцировку к учению "Щит Союза-2019"

Общество 15.07.2019 | 18:50
Фото из архива
Фото из архива

15 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Военные Беларуси и России с 15 по 18 июля проводят совместную рекогносцировку для подготовки к учению "Щит Союза - 2019", сообщили БЕЛТА в Министерстве обороны Беларуси.

Рекогносцировка проходит на базе 333-го центра боевой подготовки Западного военного округа Вооруженных сил Российской Федерации "Мулино" под руководством начальника Генштаба Вооруженных Сил - первого заместителя министра обороны Беларуси генерал-майора Олега Белоконева.

Рабочие группы двух стран проведут согласование на местности и утвердят замысел практических действий, районов размещения войск, объем и порядок реализации мероприятий технического и тылового обеспечения, а также вопросы организации управления.-0-

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Теги
Беларусь, вооруженные силы, Министерство обороны, Россия, учения
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