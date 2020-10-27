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Общество
27 октября 2020, 13:04

Военные Беларуси и России утвердили план сотрудничества на следующий год

Фото из архива
Фото из архива

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Под председательством министра обороны Беларуси генерал-майора Виктора Хренина прошло заседание совместной коллегии министерств обороны Беларуси и России. Мероприятие было проведено в формате видеоконференции. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны.

В белорусской части заседания совместной коллегии, которая проводилась в Центре стратегического управления Генерального штаба Вооруженных Сил, приняли участие государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота, представители Государственного секретариата Совета безопасности, Парламентского собрания Союза Беларуси и России, представительства Постоянного комитета Союзного государства, аппарата атташе России, а также эксперты от Минобороны.

Основной целью заседания была организация практической работы по созданию и укреплению необходимого совместного военного потенциала с целью противодействия вызовам и угрозам военного характера, направленным против Союзного государства.

В ходе заседания подведены итоги деятельности оборонных ведомств за прошедший период, выполнения мероприятий по обеспечению военной безопасности Союзного государства, рассмотрены результаты совместной работы генеральных штабов по планированию применения региональной группировки войск Беларуси и России в соответствии с изменениями военно-политической обстановки и прогнозом ее развития до 2025 года.

Участники заседания обсудили основные вопросы, касающиеся организации и проведения совместного стратегического учения вооруженных сил Беларуси и России "Запад-2021", которое станет главным мероприятием совместной подготовки органов военного управления и войск в будущем году и обеспечит дальнейшее совершенствование действующей системы обеспечения военной безопасности Союзного государства.

Важным моментом очередного заседания коллегии стало подписание ряда документов, направленных на дальнейшее развитие и углубление военного сотрудничества России и Беларуси, совершенствование объединенных военных систем.

Утверждены замысел совместного стратегического учения вооруженных сил Беларуси и России "Запад-2021", план двустороннего сотрудничества на 2021 год, план работы совместной коллегии на следующий год, подписаны постановления о проведении совместных специальных учений при подготовке к совместному стратегическому учению, о совместной работе по противодействию попыткам фальсификации причин, итогов и наследия Второй мировой войны и Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, о совместной охране внешней границы Союзного государства в воздушном пространстве в рамках Единой региональной системы ПВО.

Заседание совместной коллегии прошло в обстановке полного взаимопонимания. Министры обороны выразили уверенность, что выполнение принятых решений будет способствовать дальнейшему углублению взаимодействия военных ведомств двух стран и укреплению обороноспособности Союзного государства.

В рамках мероприятия состоялась рабочая встреча министра обороны Беларуси с государственным секретарем Союзного государства, в ходе которой обсуждался ряд вопросов, связанных с реализацией программ Союзного государства в военной сфере.-0-

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