Военные Беларуси и Украины обсудят сотрудничество в области контроля над вооружениями

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рабочая встреча представителей вооруженных сил Беларуси и Украины по вопросам выполнения соглашения между правительством Беларуси и Кабинетом министров Украины о дополнительных мерах доверия и безопасности состоится 29-30 октября в Киеве. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны.

Стороны обсудят предложения, направленные на повышение эффективности применяемых дополнительных мер доверия и безопасности, согласуют вопросы двустороннего сотрудничества в области контроля над вооружениями в 2020 году.-0-