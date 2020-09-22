Военные дипломаты приняли участие в наблюдении за учением "Славянское братство - 2020"

22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Иностранные военные дипломаты, аккредитованные при Министерстве обороны Беларуси, приняли участие в наблюдении за одним из эпизодов второго этапа оперативно-тактического учения "Славянское братство - 2020". Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны.

На полигоне Брестский иностранным представителям был представлен брифинг, содержащий подробную информацию о совместном учении, проходящем на территории Беларуси с 22 по 25 сентября. Военные дипломаты смогли наблюдать за действиями войск, отрабатывающими вопросы десантирования, захвата и удержания плацдарма для обеспечения контрнаступления с целью восстановления первоначального положения, а также вопросы обеспечения авиационной поддержки.

Необходимо отметить, что 21 сентября Беларусь направила государствам - участникам ОБСЕ информацию об учении "Славянское братство - 2020", несмотря на то, что по своим параметрам данное учение не подлежит уведомлению. Информация была представлена как жест доброй воли в интересах обеспечения транспарентности военной деятельности, проводимой на территории нашего государства.-0-

Фото агентства "Ваяр"