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21 февраля 2022, 10:50

Военные дипломаты проинформированы об основных положениях новой Военной доктрины СГ

Фото "Ваяр"
Фото "Ваяр"

21 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Доме офицеров Вооруженных Сил состоялся брифинг начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси генерал- майора Виктор Гулевича, приуроченный ко Дню защитников Отечества и Вооруженных Сил. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны.

Иностранные военные дипломаты, аккредитованные при Министерстве обороны, были проинформированы об основных положениях новой Военной доктрины Союзного государства, об основных направлениях строительства и развития Вооруженных Сил Республики Беларусь в 2021 году и их итогах, о процессе перевооружения войск на современные образцы вооружения в 2021 году, об итогах подготовки Вооруженных Сил в 2020/2021 учебном году, в том числе в рамках совместных мероприятий с Российской Федерацией и в формате ОДКБ, а также особенностях подготовки Вооруженных Сил в 2021/2022 учебном году, о финансовом обеспечении Вооруженных Сил в 2021 и 2022 годах.

В мероприятии приняли участие 22 военных атташе из 20 стран мира.-0-

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