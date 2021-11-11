Военные доставили из Китая в Беларусь 1,5 млн доз вакцины против COVID-19

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доставленная из Китая вакцина против COVID-19 уже находится на складах РУП "Белфармация" и РУП "Белтаможсервис", сообщили БЕЛТА в Министерстве здравоохранения.

Сегодня ночью в Беларусь на аэродром Мачулищи из Китая прибыл военно-транспортный самолет Ил-76МД. Борт доставил китайскую вакцину SARS-CoV-2 Vaccine (Vero Cell), Inactivated компании Sinopharm. Общая протяженность маршрута составила 13,6 тыс. км.

"Белорусских летчиков встретили главврач Республиканского центра организации медицинского реагирования Минздрава Дмитрий Альховик и представители РУП "Белфармация". Командира 50-й смешанной авиационной базы ВВС и войск ПВО Вооруженных Сил Республики Беларусь полковника Андрея Лукьяновича также приветствовали на земле представители БРСМ - они подарили команде цветы и высказали слова благодарности за помощь, которую оказывают летчики медработникам во время пандемии COVID-19", - добавили в Минздраве.

Андрей Лукьянович

В общей сложности в Беларусь прибыло 1,5 млн доз вакцины SARS-CoV-2 Vaccine (Vero Cell), Inactivated компании Sinopharm - это количество закупил у Китая Минздрав Беларуси. Также китайская сторона передала Беларуси 500 тыс. доз вакцины и 500 тыс. шприцев в качестве иностранной безвозмездной помощи. В решении этого вопроса Минздраву Беларуси активно помогали представители министерств иностранных дел и посольства двух стран. Работники МЧС Беларуси принимали и сопровождали помощь, а курсанты ведомства разгружали самолет Министерства обороны по прибытии.

"Планируется, что вакцина поступит в регионы и Минск после того, как пройдет контроль качества Республиканского научно-практического центра эпидемиологии и микробиологии, а шприцы - получат регистрацию Центра экспертиз и испытаний в здравоохранении", - уточнили в Минздраве.-0-

Фото Андрея Покумейко