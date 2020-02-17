Военные инспекторы из США проверят воинскую часть в Беларуси 17-20 февраля

17 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Военные из США 17-20 февраля в соответствии с положениями Договора об обычных вооруженных силах в Европе проинспектируют воинскую часть в Беларуси, сообщили БЕЛТА в Минобороны.

"Цель инспекции - подтвердить соответствие наличия на проверяемом объекте вооружений и военной техники их уведомленному количеству. В составе группы также представители из Великобритании и Канады", - проинформировали в министерстве.

Кроме этого, в соответствии с положениями Договора по открытому небу, с 17 по 21 февраля планируется проведение наблюдательного полета. Его совершит совместная наблюдательная миссия США, Литвы и Эстонии. На шведском самолете наблюдения SAAB-340 иностранные военные пролетят над территориями Беларуси и России. Цель полета - контроль военной деятельности.-0-