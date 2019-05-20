20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Военные из 8 стран проинспектируют две воинские части в Беларуси в соответствии с положениями Договора об обычных вооруженных силах в Европе. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны.
Инспекционная группа Великобритании с 20 по 23 мая посетит одну из белорусских воинских частей, являющуюся объектом контроля согласно положениям ДОВСЕ. Подразделение для проверки выберут иностранные военные. Кроме пяти инспекторов из Соединенного Королевства, в мероприятии примут участие и по одному представителю из Италии, Канады и США. Также в соответствии с положениями ДОВСЕ еще одну воинскую часть 21-24 мая посетит инспекционная группа в составе шести военных из Германии и представителей Нидерландов, Польши, Франции.
Цель инспекций - проверить соответствие на проверяемом объекте ограничиваемых ДОВСЕ вооружений и военной техники их уведомленному количеству.-0-
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