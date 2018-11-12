Военные из Германии и Норвегии проведут инспекцию в 19-й механизированной бригаде

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Инспекционная группа Федеративной Республики Германия 14 ноября посетит 19-ю отдельную гвардейскую механизированную бригаду. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны Беларуси.

Военные посетят бригаду на основе Венского документа 2011 года. "Во время посещения будет проведена оценка достоверности информации, предоставленной Беларусью государствам - участникам ОБСЕ в рамках Венского документа. Она касается личного состава, основных систем вооружения и военной техники посещаемой воинской части", - проинформировали в Минобороны.

В составе инспекционной группы помимо четырех военных инспекторов Германии примет участие военный инспектор из Норвегии.-0-