Военные из Германии и Норвегии проведут инспекцию в 19-й механизированной бригаде

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Инспекционная группа Федеративной Республики Германия 14 ноября посетит 19-ю отдельную гвардейскую механизированную бригаду. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны Беларуси.
Военные посетят бригаду на основе Венского документа 2011 года. "Во время посещения будет проведена оценка достоверности информации, предоставленной Беларусью государствам - участникам ОБСЕ в рамках Венского документа. Она касается личного состава, основных систем вооружения и военной техники посещаемой воинской части", - проинформировали в Минобороны.
В составе инспекционной группы помимо четырех военных инспекторов Германии примет участие военный инспектор из Норвегии.-0-
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