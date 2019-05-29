Военные Канады, Великобритании и Чехии проведут наблюдательный полет над Беларусью и Россией

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совместная наблюдательная миссия Канады, Великобритании и Чехии проведет наблюдательный полет над территориями Беларуси и России. Такая информация размещена на сайте Минобороны, сообщает БЕЛТА.

Наблюдательный полет, который запланирован в соответствии с положениями Договора по открытому небу, будет выполнен на канадском самолете наблюдения С-1301. Его цель - контроль военной деятельности на территориях наблюдаемых государств.-0-