Военные контингенты стран ОДКБ приглашены на парад на Красной площади 9 мая 2020 года

28 ноября, Бишкек /Корр. БЕЛТА/. Военные контингенты стран ОДКБ приглашены принять участие в параде Победы на Красной площади 9 мая 2020 года. Об этом заявил Президент России Владимир Путин на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, передает корреспондент БЕЛТА.

"Ждем лидеров государств - членов организации на торжествах в Москве 9 мая 2020 года и признательны за поддержку идеи о том, чтобы военные контингенты всех стран ОДКБ приняли участие в параде Победы на Красной площади", - сказал он.

Владимир Путин поблагодарил участников организации за поддержку российского проекта резолюции по борьбе с героизацией нацизма, который был одобрен профильным комитетом Генеральной ассамблеи ООН. Он подчеркнул, что Россия уделяет особое внимание тому, чтобы государства ОДКБ и далее выступали с единых позиций в вопросах распространения объективной информации о решающей роли народов Советского Союза в разгроме фашизма.-0-