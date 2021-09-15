Военные наблюдатели от Литвы и Центра по предотвращению конфликтов ОБСЕ наблюдают за "Западом-2021"

15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. С 15 по 17 сентября иностранные военные наблюдатели от Литовской Республики и от Центра по предотвращению конфликтов ОБСЕ участвуют в наблюдении за совместным стратегическим учением "Запад-2021". Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны.

Мероприятие проводится в соответствии с положениями Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности и организовано Беларусью на добровольной основе.

Военным наблюдателям будет предоставлена информация о замысле учения, задачах и этапах его проведения, а также возможность посетить полигон Обуз-Лесновский и наблюдать за практическими действиями войск.-0-

Замминистра обороны РФ об учении "Запад-2021": мы можем образумить и отрезвить любого врага