Военные пожарные перешли на усиленный режим несения службы

26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В связи с наступлением пожароопасного сезона служба противопожарной защиты и аварийно-спасательных работ Вооруженных Сил переведена на усиленный режим несения службы. Такая информация размещена на сайте Минобороны, сообщает БЕЛТА.

Проводится комплекс мероприятий, которые направлены на недопущение пожаров на объектах и территориях Вооруженных Сил. В случае возникновения возгораний будет организована оперативная их ликвидация.

Управление противопожарной защиты и аварийно-спасательных работ наладило тесное взаимодействие с органами и подразделениями МЧС для оперативного реагирования на различные чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера. В постоянной боевой готовности находятся все штатные противопожарные армейские подразделения, на вооружении которых более 100 единиц специальной техники.

Мероприятия боевой подготовки, связанные с проведением различного рода стрельб и выходом боевой техники на полигоны, приостановлены до установления благоприятных для этого погодных условий.-0-