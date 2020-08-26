Военный аналитик: НАТО ежегодно проводит до 50 учений и маневров у границ Беларуси

26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. НАТО ежегодно проводит до 50 учений и маневров у границ Беларуси, заявил газете "СБ. Беларусь сегодня" военный аналитик Игорь Чибисов, сообщает БЕЛТА.

"НАТО стягивает войска у границ Беларуси и России. Но мы при этом не стягиваем свои войска у границ ЕС. Напомню, в октябре 2019 года был размещен американский батальон на полигоне Пабраде в 15 км от нашей границы, который может преодолеть за 10-15 минут расстояние до наших рубежей (танковый кулак). И техники там оказалось немало: 30 танков Abrams, 25 боевых машин пехоты Bradley, 70 колесных грузовиков. Это уже тогда давало основание заключить, что ситуацию в европейском регионе назвать спокойной нельзя, тем более что танки никогда не были оборонительным оружием. Ситуация некритична, но мира в регионе она не добавит точно", - сказал Игорь Чибисов.

Военный аналитик отметил, что один из способов начала войны - проведение крупномасштабных учений вблизи границы, чтобы в ходе них и начать войну. "При этом мы видим на примерах Ливии, Югославии и Ирана, что повод для этого всегда можно найти. Поэтому Главнокомандующий Вооруженными Силами Беларуси принял адекватное решение - провести учения ВС Беларуси на западном и юго-западном направлениях, - отметил он. - США и их европейские партнеры по НАТО ежегодно проводят до 50 разного рода учений и маневров у границ Беларуси. Но наша страна - суверенное и независимое государство. А вот являются ли по сути независимыми страны Балтии и Польша, если уже на протяжении многих лет в них находятся войска НАТО и американские базы? Да, две военные базы России есть и на территории Беларуси, но они остались со времен Советского Союза и не предназначены для ведения наступательных действий. Кстати, после развала СССР была и договоренность о том, что на территории бывших социалистических стран иностранные военные базы и войска НАТО размещаться не будут. И это еще один серьезный повод задуматься".-0-