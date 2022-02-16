Военный атташе Беларуси посетил учения "Метель-2022" в Украине

16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня атташе по вопросам обороны при посольстве Республики Беларусь в Украине полковник Игорь Шматок принял участие в дне почетных гостей в рамках учения "Метель-2022", которое проходит на территории Украины. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны.

Данный шаг осуществлен в рамках договоренностей белорусского и украинского оборонных ведомств, направленных на повышение транспарентности и доверия между двумя соседними государствами и снижение градуса напряженности в регионе.-0-