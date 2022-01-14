Военный атташе: миротворцы Беларуси показали в Казахстане высокую боевую выучку и профессионализм

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Миротворцы Беларуси показали в Казахстане высокую боевую выучку и профессионализм, заявил военный атташе при посольстве Казахстана в Беларуси Серик Джакупов. Видеозаявление размещено в Telegram-канале Министерства обороны, сообщает БЕЛТА.

"В первую очередь разрешите от лица Министерства обороны Казахстана поблагодарить белорусскую сторону за оказанную братскую помощь. После официального обращения главы государства Касым-Жомарта Токаева Коллективные миротворческие силы в оперативном порядке были переброшены в Республику Казахстан. В первую очередь это позволило высвободить значительную часть сил и средств, которые приступили к проведению антитеррористической операции и защите мирного населения", - рассказал Серик Джакупов.

По его словам, миротворческие контингенты государств - членов ОДКБ были задействованы в охране стратегических, особо значимых объектов: аэродромов, телекоммуникационных комплексов, организаций связи, предприятий коммунального хозяйства.

"Военнослужащие Вооруженных Сил Беларуси организовали охрану аэродрома Жетыген, где показали свою высокую боевую выучку, профессионализм и организованность, - отметил военный атташе. - Министром обороны Казахстана в ходе внеочередного заседания организации была отмечена эффективность ОДКБ в качестве механизма обеспечения стабильности и безопасности государств-партнеров. Он поблагодарил все государства - члены организации за моральную поддержку и военную оперативную помощь, отметил высокую подготовку и профессионализм старших национальных воинских контингентов. Однозначно, эта операция войдет в историю ОДКБ не только как успешный пример применения на деле механизмов, отработанных в ходе многолетнего сотрудничества, но и как реальное подтверждение союзнического духа и боевого братства наших государств".-0-