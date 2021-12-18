"Находимся в шаге от вооруженного конфликта". Военный эксперт об обстановке на белорусских границах

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18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Учитывая складывающуюся ситуацию на границах, рост воинских контингентов с сопредельных сторон возможно возникновение вооруженного конфликта. Об этом военно-политический аналитик Александр Тиханский высказал в эфире YouTube-канала "Главный. Тур", передает корреспондент БЕЛТА. Комментируя усиление воинского контингента Польши на границах с Беларусью, Александр Тиханский сказал: "Чем больше концентрация войск, сил в каком-то районе, тем больше вероятность конфликта". Он подчеркнул, что к вооруженному конфликту порой может привести даже чья-то банальная ошибка. "На сегодняшний день мы находимся практически в шаге от этого, - сказал Александр Тиханский. – Пролетают американские разведчики вдоль Беларуси и России. Наши, соответственно, усиливают средства ПВО, Летают пары Су-30 вместе с российскими самолетами". Эксперт напомнил и об инциденте с залетом украинского вертолета на белорусскую территорию. "А если бы мы открыли огонь и сбили его?" - заметил он. "Нас закрыли этим прибалтийским и польским "ошейником". Но до конца мы не были в этом ошейнике, потому что Украина была не такой вражески настроенной. На сегодняшний день ситуация поменялась настолько кардинально, что мы уже должны думать о защите белорусских границ с юга. А у нас есть только два оперативных командования (северо-западное и западное), а южного нет", - сказал Александр Тиханский. Он это объясняет тем, что южное - украинское направление - ранее рассматривалось исключительно в качестве дружественного. Военный эксперт напомнил о заявлении Президента Беларуси о том, что в стране вынуждены увеличить численность Вооруженных Сил на 5 тыс. человек, чтобы прикрыть южное направление.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!