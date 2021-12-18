Военный эксперт о ситуации с польским военнослужащим: надо задуматься, как артиллерийский полк оказался на границе

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18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Надо задуматься, как польский артиллерийский полк оказался на границе с Беларусью. Об этом военно-политический аналитик Александр Тиханский высказал в эфире YouTube-канала "Главный. Тур", передает корреспондент БЕЛТА. Эксперт прокомментировал ситуацию вокруг польского военнослужащего Эмиля Чечко, который попросил политического убежища в Беларуси. "В данном случае мы должны проверять ту информацию, которую он нам дает. Мы должны видеть мотивированность этого военнослужащего. С другой стороны, ему 25 лет, то есть он не в 18 лет в армии. Мало того, он из артиллерийского полка. Здесь тоже надо задуматься, каким образом артиллерийский полк оказался на границе, - сказал военной эксперт. - Я бы к этому пока на сегодняшний день относился очень аккуратно и осторожно". Александр Тиханский также отметил, что польская сторона делает катастрофические информационные шаги, озвучивая разнящуюся информацию в отношении этого военнослужащего. Как ранее сообщили в ГПК, 16 декабря вблизи белорусско-польской границы нашим пограничным нарядом был остановлен военнослужащий Вооруженных сил Польши Чечко Эмиль 1996 года рождения. Мужчина заявил, что является военнослужащим 11-го Мазурского артиллерийского полка 16-й Поморской механизированной дивизии имени короля Казимира, части которой были переброшены для обеспечения охраны участка границы с Беларусью в период действия чрезвычайного положения на приграничных территориях Польши. В связи с несогласием с проводимой политикой Польши относительно миграционного кризиса и практикой негуманного обращения с беженцами военнослужащий попросил политического убежища в Беларуси. /Будет дополнено/.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!